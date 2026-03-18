水難事故を防ぐため、ドローンを使った救助訓練が三重県熊野市で行われました。 【写真を見る】水難事故を防げ ドローン使った救助訓練 スピーカーでの呼びかけや浮き輪の投下 去年7月の高校生死亡事故受けて 三重・熊野市 これは、去年7月に熊野市内の七里御浜海岸で女子高校生が死亡した水難事故を受け、ドローンを使った救助体制を強化しようと、熊野市消防本部が行ったものです。 訓練には隊