お笑いタレントのカンニング竹山（54）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、コメンテーターとして出演していたフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）を卒業したことを報告した。竹山は16日にはMCを務めるABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）を卒業。ABCラジオのポッドキャスト番組「カンニング竹山の大阪出張」では「ニュースを一切やめます」と明かしている。この日午後、「サ