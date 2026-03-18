【リオデジャネイロ＝大月美佳、ワシントン＝池田慶太】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で、ベネズエラが米国との因縁の対決を制して初優勝したことを受けて、国民らは歓喜に沸いた。デルシー・ロドリゲス暫定大統領は「ベネズエラが団結し、勝利した」と述べた。野党指導者マリア・マチャド氏も「ベネズエラ人であることを誇りに感じる」とたたえた。国外に逃れているベネズエラ移