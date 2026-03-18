普段、意識せずに使い分けている言葉の「響き」に意識を向けて、パズルを楽しむような感覚で脳のトレーニングをしてみませんか？今回は、良い知らせを待つ時の言葉、子どもの育て方に関する表現、地理に関する名前を用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字を考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させる共通の2文字を導き出してください。□□う□□ご□□くヒン