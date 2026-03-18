熱狂の終わり？販売現場が語る「現在のハンターカブ」2026年1月30日、ホンダは原付二種レジャーモデルの筆頭、新型「CT125・ハンターカブ」（以下、ハンターカブ）のカラーバリエーションを変更し、発売しました。数年前、コロナ禍のアウトドアブームとともに「納車1年待ち」という伝説を作ったハンターカブ。【画像】カッコいい！ これがホンダ新型「ハンターカブ」です！ 画像で見るバイクファンのみならず、キャンプ好き