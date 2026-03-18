NHK連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』の放送を目前に控え、主演の土居志央梨と戸塚純貴がそれぞれInstagramを更新した。 参考：伊藤沙莉の寅子に再び会える！朝ドラ『虎に翼』総集編、3月15日深夜一挙放送 轟太一役を演じる戸塚は、土居とともに番宣パネルの前でガッツポーズを決める2ショットと、ベージュのスーツ姿のソロショットを公開。翌日の『あさイチ』で「『虎に