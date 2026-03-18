声優・俳優として活動する林鼓子のファースト写真集が5月15日（金）に発売される。 【画像】声優・林鼓子の“初めての挑戦” 『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役で活躍中の林鼓子。ファースト写真集の先行イメージカットと共に法人特典やイベントの詳細が発表された。 林24歳の