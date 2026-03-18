日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長が3月18日に都内で取材に応じ、海外出身の有力女子選手が日本国籍を取得する際に担当者が虚偽の上申書を作成したとする問題について、「怒っていますよ」と語った。近日中に説明の場を設けるという。上申書は国に特定の事情を説明するもので、事実と異なる内容で法務当局に提出されたとみられる。協会は声明の中で組織としての関与を否定する一方で、ガバナンス体制に問題があったこ