なにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人が、23日発売の 『Ray』5月号（DONUTS）の特別版表紙を飾る。【写真】紙吹雪が舞う中…土管から登場したなにわ男子今回が初タッグとなる大橋と寺西。品のあるスーツスタイルながらも重厚感のあるアクセサリーを効かせた、大人の色気と遊び心が混ざり合うビジュアルで登場した。普段は笑顔が印象的な2人だが、しゃがみこんでクールな眼差しを向ける姿が魅力的な1枚となっている。カ