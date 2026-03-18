石川県内の全日制公立高校では18日に合格発表が行われ、6016人の受験生が喜びの春をつかみ取りました。入試から1週間、18日は待ちに待った全日制公立高校の合格発表の日です。正午。金沢泉丘高校では合格者の番号が張り出されると…「番号ありました。叫んでいいですか。うわ～」努力の末、合格した400人が、喜びをかみ締めていました。 合格した生徒：「うれしいです。絶対落ちるかと思っていたけど、無事受かってよかっ