金沢市の村山卓市長は18日、日本銀行金沢支店跡地の取得が完了したと発表しました。今後、建物や外構部分の改修工事に入る方針です。金沢市・村山 卓 市長：「取得ができたことで一歩前に進んだと思っている」金沢市によりますと、今月16日に取得に関わるすべての手続きが終了し、支店跡地は市の所有地となりました。 今後は、来年5月から約11か月間閉館する、金沢21世紀美術館の仮展示場などとして活用する方針で、早い時期に