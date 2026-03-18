◆第４０回フラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝３月１８日、美浦トレセン１２月以来の実戦となるゴディアーモ（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）は、新馬戦Ｖから２連勝での重賞制覇へ軽快な動きを見せた。この日は石神深道騎手（レースは津村明秀騎手）を背に坂路でトリエンナーレ（３歳未勝利）、サラスヴァティー（４歳１勝クラス）を追いかける形でスタートし、最後は