【その他の画像・動画等を元記事で観る】ULTRA-PRISMが1月31日(土) 秋葉原GALAXYにて開催した、小池雅也生誕祭2026“「Say 全 魂-soul-」”の第二部オフィシャルレポートが到着した。さらに次回イベントの開催も決定している。第一部オフィシャルレポートはこちら■以下、オフィシャルレポートULTRA-PRISM“「Say 全 魂-soul-」”第二部2000年代の秋葉原の音楽シーンの中にあった、萌えに燃える電波な曲に合わせて熱狂していたあの