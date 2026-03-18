◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が「５番・左翼」で出場。守備でみせた。２回１死、鈴木叶のライナーに前進、地面すれすれでスライディングキャッチした。先発の田中将大投手を救う好プレー。ＷＢＣで侍ジャパンのコーチを務めて１６日に帰国し、この日チームに合流してベンチ入りした亀井善行外野守備兼走塁コーチも拍手をおくった。巨人は１７日現在、オープン戦１２