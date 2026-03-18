新酒の出来を確かめる「新酒鑑評会」が3月18日、高知市で開かれ高知県内11の酒蔵が手掛けた新酒が一堂に集まりました。■井上琢己アナウンサー「県内の11の酒蔵から44の新酒が出品。まろやかな香りが漂ってます」3月18日高知市で開かれた新酒鑑評会は新酒の品質や技術向上につなげようと高知県酒造組合が毎年この時期に行っているものです。審査員は、新酒を口に含み、香りや酸味、甘みなどを細かく評価していました。県酒造