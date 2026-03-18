ドル円１５８．９５近辺、ユーロドル１．１５３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は158.95近辺、ユーロドルは1.1535近辺で推移している。東京市場から振幅を伴いながらも基本的にはいずれも前日NY終値（ドル円159.00、ユーロドル1.1540）からは離れていない。本日これまでのレンジは、ドル円が158.57-159.14、ユーロドルが1.1518-1.1549までとなっている。米FOMCの結果発表待ちのムー