高市総理は日米首脳会談に臨むため18日夜、日本を出発します。 【写真を見る】「ホルムズ海峡への自衛隊派遣に反対」市民団体が名古屋で街頭活動 高市総理は日米首脳会談へ 「できないことはできないと伝える」との考え示す ホルムズ海峡への自衛隊派遣については「『できないことはできない』と伝える」との考えを示しました。そうした中、東海地方では… 17日、名古屋・栄ではホルムズ海峡への自衛隊の派遣に反対する街頭活動