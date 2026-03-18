ガソリン価格はどうなっていくのか？政府はあすの出荷分から、高騰を抑制するため、ガソリンの補助金を導入します。 【写真を見る】名古屋でもついにガソリン200円 1週間で30円値上がりに客悲鳴「早く何とかして！」スタンド従業員｢こんなの初めて｣ （田中希宜記者 3月18日 名古屋市内）「こちらのガソリンスタンドは190円、こちらは198円。…ここは高いです！レギュラーが200円と表示されています」名古屋市内でもついに2