18日朝、名古屋市東区のマンションの建設現場で爆発事故が起き、1人が病院に運ばれました。防犯カメラには爆発の瞬間が映っていました。 【写真を見る】「最初、地震かなと思った」名古屋・東区の新築マンション建設現場で爆発 その瞬間何が？近隣の天井も壊れる アセチレンガス漏れて引火か 1人搬送 爆発が起きたのは、18日午前8時20分ごろ。 防犯カメラには、大きな音とともに火が上がる様子が記録されていました。 （村上真