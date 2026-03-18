プロレスラーの真壁刀義(53)が18日、自身のXを更新。昨年10月に一般女性と結婚していたことを電撃報告した。真壁はXに「報告だ！！」として文書を投稿。「応援してくださっている皆様関係者の皆様突然のご報告となりますが、真壁刀義は2025年10月に一般女性と結婚いたしました。温かく見守っていただけたら幸いです」と明かした。続けて「という堅苦しいのはここまでで、ついにこの俺様が結婚しましたとさ！」と“らしさ