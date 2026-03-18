世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。3月17日（火）に放送された同番組では、“電車で席を譲ってもらった人の席での過ごし方”について、永野とくるま（令和ロマン）が意見を対立させた。【映像】くるまが『ニーチェ』を降板したら…永野が想像する“2代目くるま”がヤバイ今回は、26歳の女性会社員が投稿した電車内での“妙