3月18日に日本バスケットボール協会（JBA）とBリーグによる合同メディアブリーフィングが開催。日本バスケットボール協会会長兼Bリーグチェアマンの島田慎二氏がメディア対応を行い、「Bリーグドラフト2027」が2027年1月28日に開催されることを発表した。 2回目の開催となる「Bドラフト2027」は、志望届提出を2026年9月1日0時00分から12月15日12時00分まで受け付け、指名順を決める「B