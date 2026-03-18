日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限7600(7538) 9月限46(46) TOPIX先物 6月限7095(7095) 日経225ミニ 4月限6348(6348) 5月限 169( 16