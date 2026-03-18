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日経平均株価 始値54148.84 高値55239.40 安値54148.84 大引け55239.40(前日比 +1539.01 、 +2.87％ ) 売買高22億8488万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆6760億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は5日ぶり急反発、1500円超上昇で高値引け ２．原油先物価格の上昇一服を受け、投資家の不安心理