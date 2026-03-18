大阪6月限 日経225先物54910+1490（+2.78％） TOPIX先物3686.5+92.0（+2.55％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比1490円高の5万4910円で取引を終了。寄り付きは5万4170円と、シカゴ日経平均先物（5万4105円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。現物の寄り付き時につけた5万4030円を安値に上へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて5万4630円まで買われた。買い一巡後