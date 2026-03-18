沖縄県名護市の沖合で船が転覆し2人が亡くなった事故で、船の乗組員がJNNの取材に応じ、事故当時の状況を語りました。女子生徒と乗船していた男性「船内に（水が）入るというよりは、うねりの力で一気に転覆です」名護市辺野古の沖合でおととい、2隻の船が転覆し、修学旅行で沖縄を訪れていた女子生徒など2人が死亡した事故で、女子生徒と同じ船に乗っていた男性がJNNの取材に応じました。女子生徒と乗船していた男性「亡くなった