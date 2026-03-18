イラン情勢のあおりを受け、「わさビーフ」の生産が一時的にストップしています。 山芳製菓（埼玉県川口市）は、兵庫県朝来市に生産工場があり、ポテトチップスを揚げる食用油を加熱する際に、重油を用いています。重油の１週間の使用量は、約３万リットルにのぼります。 しかし、アメリカなどの攻撃を受けたイランが、ホルムズ海峡を事実上封鎖している影響で、重油の調達が困難になっているということです。 こ