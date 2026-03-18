パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が18日、自身のインスタグラムを更新。女優の倍賞千恵子（84）のレアな夫婦ショットを披露した。鎧塚は「昨晩は千恵さんのお祝い」とし、倍賞が13日に第49回日本アカデミー賞の最優秀主演女優賞を受賞したことのお祝いをしたようで、夫で作曲家の小六禮次郎氏（76）と笑顔の3ショットを投稿。「着飾った千恵さんも素敵ですが、私はすっぴんの飾らない千恵さんと六さんが大好き」とつづった。ま