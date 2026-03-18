女優の吉岡里帆（33）が18日、自身のインスタグラムを更新。琵琶湖など滋賀と思われる場所でのオフショットを公開し、注目を集めている。「大河ドラマ初登場に先駆けまして、3月29日に『春の北びわ湖観光開き』と『豊臣兄弟！』トークライブin滋賀・米原に伺います」と報告。琵琶湖を背にした写真や山の中の自然など、複数枚の写真を投稿した。「直役の白石聖ちゃんと大河ドラマのお話色々できたらなと思っています。お会い