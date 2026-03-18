ロッテのサブロー監督は18日、阪神とのオープン戦後に取材に応じ、侍ジャパンの一員としてWBCに出場したロッテの種市篤暉投手について言及、今後の起用について慎重な姿勢を示した。指揮官は「ちょっとダメージ（疲労）が大きそうなんで。連投もしてるし、（回）またぎもしてるし。開幕の最初の試合をどうこうというより、年間通して投げてもらいたいピッチャーなんで。そこは見極めながらコーディネーターやピッチングコーチ