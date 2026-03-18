18日の東京株式市場で日経平均株価の上げ幅は1500円を超えました。終値は17日より1539円高い5万5239円でした。中東情勢の緊迫化により、原油価格が高騰していましたが、タンカー数隻がホルムズ海峡を通過したという報道などを受け、アメリカ産WTI原油の先物価格は1バレル＝90ドル台前半まで下落しました。不透明感は依然まだ高いものの、懸念が少し和らいだ形です。また、アメリカの主要株価3指数の先物取引が上昇している流れも受