株式会社LIFULLが発表した「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した！住みたい街ランキング(近畿圏版)」では、「買って住みたい街」で谷町六丁目が初の1位を獲得。これまで3年連続で首位だった姫路は2位となった。中心地へのアクセスと価格のバランスが引き続き重視される結果となった一方、大阪・京橋のように再開発を背景に順位を大きく上げる街や、大阪・中崎町のように投資需要を集めるエリア、あびこのように割安感で注目される