一ノ瀬ワタルが主演する吉田恵輔監督の最新作『四月の余白』より、新規場面写真14点が解禁された。【写真】『四月の余白』ショッキングな一幕場面写真公開本作は、吉田監督自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティーをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子どもたちに本気でぶつかりながらも彼らに寄り添う大人の生々しいもがきを描く。今回公開された場面写真には、他人の