染谷将太主演映画『チルド（英題：AnyMart）』の公開日が7月17日に決定。特報映像と場面写真が解禁され、令和ロマンのくるまが出演することが明らかになった。【動画】染谷将太主演映画『チルド』特報映像令和ロマン・くるまも出演国内外で高い評価を受ける映画レーベル「NOTHING NEW」の実写長編第1作となる本作は、コンビニを舞台としたホラー作品。主演には『寄生獣』や『爆弾』など数々の話題作に出演し、高い演技力が評