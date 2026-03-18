◆オープン戦ソフトバンク―中日（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が同点の左前適時打を放った。初回に先制を許して迎えた裏の攻撃、１死から２番・野村が三塁線への内野安打で出塁すると、二盗を決めた。その後、２死となったが、４番・山川がカウント２―２から、真ん中付近の変化球を泳がされながらも左前へ運び、野村が生還した。４番の貴重な適時打で、すぐさま試合を振り出しに戻した。