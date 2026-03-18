ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）の招待を受諾していたネッタイヤライ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は、１８日に出国予定だったが、緊迫する中東情勢を鑑みて出国を取りやめたことが分かった。馬主の犬塚悠治郎氏が１８日、自身のブログで明らかにした。犬塚氏は「苦渋の決断」だったと心境を語ったうえで、「ここ一週間以内で中東情勢がかなり悪化してドバイ空