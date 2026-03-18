Daokoが、2026年4月より放送開始のTVアニメ『よわよわ先生』のオープニングテーマに新曲「COMIT COMET」が起用されたことを発表した。なお本楽曲は、2026年4月12日に配信リリースされる。原作は「週刊少年マガジン」にて連載中で、気弱でちょっと頼りない新任教師をヒロインに描くラブコメディだ。見た目も性格も“よわよわ”だが、生徒から恐れられる“こわこわ先生”と誤解されている新任英語教師・鶸村ひよりが、担当クラスの阿