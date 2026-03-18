元プロ野球のヤクルト・横浜などで選手・監督として活躍したアレックス・ラミレス氏（51）の妻・美保さんが17日、自身のSNSを更新。長女・莉明（りあ）ちゃんの卒園式を報告し、“顔出し”の親子3ショットなどを公開した。【写真】「パパもママも良い顔」卒園式の門前で笑顔の親子3ショットを披露したラミレス夫妻美保さんは「娘の卒園式でした」とつづり、「3年前、まだ小さくて不安そうだった娘。この3年間で、見た目も中身