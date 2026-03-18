日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長は3月18日、都内でSVリーグとの「オールジャパン・バレーボール新事業開発プロジェクト」進捗報告会見に出席し、国籍取得を巡り事実と異なる上申書を提出したとされる問題について「近々に記者会見を行う。今日はご容赦いただきたい」と述べ、詳細への言及を避けた。複数の関係者によると、日本国籍取得の際に国に特定の事情を説明する上申書が、事実と異なる内容があった疑い。シー