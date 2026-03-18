愛媛県西条市の高橋敏明市長（67）が市職員に対しパワーハラスメント行為をしていた問題で、市議会は18日、市長の不信任決議を賛成多数で可決した。高橋氏の事後の対応に問題があったとし、在任している限り公正で信頼ある市政運営の回復は不可能だとした。高橋氏は10日以内に議会を解散しなければ失職する。高橋氏は市民におわびするとした上で進退については「未定」とした。高橋氏は市職員との協議中に「ばかやないんか」