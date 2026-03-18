ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第24戦」は2日目を終えた。ダブルドリーム第2弾の2日目12R「ドリーム2nd」は千葉真弥（32＝静岡）が3コースから豪快に捲り切った。前半4Rのイン逃げと合わせて連勝。「足は悪くない。どちらかといえば直線の方がいいかな。乗り心地も良くなっていました」内側にいた角、平山が驚くほどの行き足〜伸び。間違いなくトップ級の仕上がりだ。2日目終了時点での得点率は9.33で宮崎、新