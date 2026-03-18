アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで4月下旬に開催予定の国際会議「国連犯罪防止刑事司法会議（コングレス）」の延期が決まったことが18日、分かった。中東情勢悪化の影響を受けたとみられる。事務局の国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、9月26日〜10月1日に開催するとしている。前回2021年は京都市で開かれた。法務省などによると、今回のコングレスは4月25〜30日開催で、犯罪防止や組織犯罪対策といったテーマを各国が話し