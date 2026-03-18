タレント眞鍋かをり（45）が18日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演し、法人税など計約1億5700万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた広告代理業「Solarie（ソラリエ）」（東京都渋谷区）と、社長の黒木麗香被告（38）について見解を示した。被告は「宮崎麗果」の名義で、交流サイト（SNS）で美容系インフルエンサーとして活動している。東京地裁でこの日、開かれた初公判で、黒木被告は起訴内