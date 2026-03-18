将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月18日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で第6局1日目の対局を行い、藤井王将が55手目を封じて指し掛けとした。あす19日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】藤井王将VS永瀬九段 注目の第6局藤井王将の2勝、永瀬九段の3勝で迎えたシリーズ第6戦。フルセ