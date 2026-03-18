全国の自衛隊部隊で急速に運用拡大中海上自衛隊下関基地隊は2026年3月16日、部隊に自動芝刈り機が新たに配置されたと公式Xに投稿しました。【マジでブルーインパルス塗装だ…】自衛隊で導入が進むロボット芝刈り機を写真で（画像）下関基地隊に配置されたのは、ハスクバーナ・ゼノア社製のロボット芝刈り機「オートモア」シリーズとみられ、広範囲の芝刈りや充電を自動で行うことができます。下関基地隊のXによると、「たまに