アサヒビール株式会社は、4月28日より『未来のレモンサワー 濃いめ』を期間限定で発売、さらに5月12日から『未来のノンアル レモンサワー』も数量限定で発売される。5月26日からは『アサヒ贅沢搾りデラックス数量限定りんご＆黄桃果肉入り』が北海道・東北・九州エリアで発売となる。本物の果実入りならではの食感を楽しめる「まるごと食感サワー」の展開によって、2030年までにシリーズ売上500億円を目指すという。『未来のレモン