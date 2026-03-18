試練を乗り越えた受験生たちに喜びの春です。石川県内の全日制公立高校40校で、18日一斉に合格発表が行われました。金沢泉丘高校では、正午に合格者の受験番号が一斉に張り出され、自分の番号を見つけた受験生が友人や家族と抱き合って喜ぶ姿が見られました。受験生「あった〜…受かりました！うれしすぎて…叫びたい気分です。叫んでもいいですか？ああああああああ！」「合格です！うれしいです…ほんとに体が…がんばってきてよ