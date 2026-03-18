歌手のLiSAさんは3月18日、自身のInstagramを更新。15周年記念書籍の撮影ショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】LiSAの圧倒的な美脚「なにこのかわいさ」LiSAさんは「15人のクリエーターのみなさんと作った書籍『LiSA 15th Anniversary Book PRiSM』を4/17(金)に発売します」とつづり、自身の撮影カットを1枚投稿。白いフリンジのチューブトップとショートパンツを身にまとい、頭にかごを乗せたユニークなポーズで美脚を