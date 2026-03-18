4月配信予定のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が話題です。かつて一世を風靡した故・細木数子さんをモデルとした波瀾万丈の作品ですが、同じくメディアで活躍した、あの占い師はどうしているのか。本人たちに当時の思い出と、近況を聞きました!大島紬にブーツ、金髪で現れたムンロ王子。長身に太いアイラインと赤いルージュが目を引くが、東大法学部卒業と聞いてさらに驚く。もともとの夢は“政治家”「私はもともと政治家に