ロシアによるウクライナ侵攻により、日本での避難生活が続くウクライナの人たちの現状について報告するフォーラムが18日、オンラインで開かれた。東京都や支援団体の主催で約70人が参加。関係機関が連携して自立を支援していく必要性を改めて確認した。東京都によると、今年2月末時点で、都には国内の避難民の3割超に当たる658人が在留。避難の長期化に伴い、就労や教育のみならず、子育て世帯や高齢者の支援といったニーズが